La prime à la casse maintenue pour 2021

Top départ pour le projet de loi de finances 2021, dont les premiers éléments doivent être présentés ce lundi. La priorité est d'aider les entreprises pour éviter, ou plutôt limiter, la casse sociale causée par le coronavirus. Toutefois, des mesures pour aider les Français à consommer sont aussi prévues, d'autant que le taux d'épargne atteint des records.

En ce qui concerne les automobilistes, bonne nouvelle : il y aura toujours des aides à l'achat. La prime à la casse sera ainsi maintenue en 2021. Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, a récemment déclaré : "il y aura toujours des primes sur les véhicules électriques très significatives, des primes sur les véhicules hybrides rechargeables très significatives".

Bruno Le Maire a toutefois précisé que l'enveloppe des aides ne sera pas revue à la hausse. Reste à savoir si elle sera revue à la baisse, avec des conditions plus sévères. Pour rappel, après la mise en place d'une généreuse prime à la casse pour relancer le marché après le confinement, les conditions sont revenues à ce qui est pratiqué depuis août 2019. Les montants les plus généreux (5 000 €) sont ainsi réservés aux plus modestes.

Un petit tour de vis pourrait donc être donné pour 2021 afin de verdir encore un peu plus la prime à la casse, notamment en ce qui concerne le taux de CO2 ou l'arrêt complet des aides au diesel.