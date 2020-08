La PS5 capable de simuler l'ABS sur Gran Turismo 7

Les changements de générations dans les consoles de jeux vidéo n'apportent pas que des améliorations sur la console en elle-même. Le joystick est lui aussi un important vecteur d'évolution, et sur la PS5, qui verra le jour très prochainement, la manette offre une particularité inattendue : la progressivité dans les "sticks", ces deux commandes qui servent notamment d'accélérateur et de direction dans les jeux de course. Une technologie appelée "adaptive trigger".

Le joystick, baptisé "Dualsense", amène donc une nouvelle possibilité dans Gran Turismo 7, détaillée par le fondateur du studio de développement : il sera possible de simuler l'action de l'ABS et la force du freinage au travers de ce simple stick.

Kazunori Yamauchi explique même que le feeling d'une pédale pourra être retranscrit. A vérifier, évidemment, au moment de la sortie du jeu, qui n'est toujours pas connue. Nous parlons maintenant d'un hypothétique lancement en décembre, mais avec la lenteur habituelle du studio japonais, rien n'est moins sûr.