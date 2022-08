La pub pour les énergies fossiles officiellement interdite

Un an après la promulgation de la loi « climat et résilience », l'une de ses mesures les plus symboliques entre enfin en application. Dès cette fin de mois d'août 2022, il devient officiellement interdit de faire la promotion des énergies fossiles en France. Cette interdiction concerne le pétrole, le charbon et l'hydrogène lorsque sa production n'est pas décarbonée. Elle n'inclut en revanche pas le gaz dont la publicité reste autorisée jusqu'au 30 juin 2023. Les carburants dont la part d'énergie renouvelable atteint ou dépasse les 50% sont eux totalement exonérés de cette interdiction.

A l'heure où les géants de la grande distribution multiplient les offres de réduction dans leurs stations-service pour attirer les clients, ils n'auront ainsi plus le droit de faire la publicité de leur carburant bradé.

Fini la pub pour la plupart des voitures thermiques en 2028

Rappelons que la loi climat prévoit aussi l'interdiction totale de publicité en 2028 pour les voitures émettant plus de 123 g/km de CO2. En d'autres termes, il deviendra quasiment impossible de faire la publicité d'une voiture équipée d'un moteur thermique de puissance moyenne non pourvue d'un système d'hybridation (compte tenu des niveaux d'émissions donnés). Et dès 2028, donc, il en sera fini des pubs pour les voitures de rêve même dans les magazines spécialisés.