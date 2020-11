La qualité de l'air en Europe s'améliore

Nous lisons souvent ces derniers mois que la pollution de l'air tue des dizaines de milliers de personnes en Europe, mais, jamais, les chiffres positifs sont avancés pour nuancer les débats. Pourtant, l'AEE (Agence européenne de l'environnement) vient d'annoncer que la qualité de l'air s'était grandement améliorée en Europe ces 20 dernières années, au point d'avoir pu éviter quelque 60 000 morts par an.

Cela n'enlève rien aux estimations faisant état de 400 000 morts par an sur le Vieux Continent à cause des oxydes d'azote ou encore des particules fines, mais il faut bien aussi souligner que les choses vont dans le bon sens. Pas assez vite pour certains, et quelque part "trop" vite pour ceux qui pointent du doigt des politiques austères et des fiscalités castratrices, notamment dans le secteur routier alors que le fret maritime et l'aérien échappent en grande partie aux taxes.

Pourtant, le bilan n'est pas tout noir et plein de suie : l'AEE précise en effet que les efforts faits dans le transport routier sont en partie responsables de la réduction des particules fine et oxydes d'azote, et ce malgré une mobilité toujours plus forte au sein de l'Europe. Il y a plus de voitures que jamais sur les routes, mais la pollution diminue. Toujours au chapitre des bonnes nouvelles : les taux d'oxydes d'azote ont diminué de moitié depuis 2009 en Europe. Seul l'ozone a augmenté assez fortement.

En Europe, six pays dépassent les valeurs limites de l'UE et font figure de mauvais élèves : la Bulgarie, l'Italie, la Croatie, la Pologne, la Roumanie et la République tchèque. Les seuls qui sont bien notés et qui dépassent même les objectifs fixés par l'OMS sont l'Estonie, la Finlande, l'Islande et l'Irlande.

L'agriculture et le chauffage sont en revanche clairement les deux secteurs pointés du doigt par l'AEE dans la dégradation de la qualité de l'air...