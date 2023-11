Il est de bon ton de rappeler que la grande aventure automobile a débuté avec des modèles électriques, avant que la voiture thermique ne prenne le dessus. Mais ça, on l'a un peu oublié.

Et tandis que Renault préparait la présentation au Mondial de Paris de ce qui préfigure la future "4L électrique" sous la forme du concept 4Ever Trophy, l'INA (Institut National de l'Audiovisuel) publiait en mai 2022 une archive vidéo des plus intéressantes, montrant que très tôt, les constructeurs se sont intéressés à la mobilité électrique. La voici.

La Renault 4L électrique existe... depuis 1972 ! (vidéo)

Oui, le ton est "d'époque". Oui, les clichés sur la femme sont "d'époque" aussi. Mais il est surprenant de constater à quel point, en 1972, les principes des voitures électriques modernes étaient déjà là. Bien avant même les Clio électriques, ou Peugeot 106 ou Citroën Saxo électriques dans les années 90.

Deux pédales, un inverseur pour la marche avant et la marche arrière, et roulez ! L'autonomie de 100/110 km sur route n'est pas ridicule, surtout avec la technologie de batterie au plomb de l'époque (du moins on imagine, ce n'est pas précisé...). La vitesse maxi de 60 km/h est un peu moins actuelle.

Ce qui l'est, actuel, étonnamment, c'est la carrosserie en plastique, qui n'apparaîtra chez Renault qu'avec la Clio 2 et le Scénic, en 1996/98, et seulement pour les ailes ! Mais qui indique que déjà la problématique du poids était importante...

Très actuelle également, l'interrogation sur les infrastructures de recharge. Déjà en 1972, on dit que c'est simple. Qu'il suffit de brancher sur une prise dans son garage, ou d'équiper des parkings publics. Qu'il s'agit d'une question d'infrastructures et que "dans un avenir plus ou moins proche, on équipera des parkings publics ou même des parcomètres, qui permettraient à la fois d'assurer le parking du véhicule, et à la fois la recharge des batteries".

Le reportage évoque même l'utilisation en journée, et la recharge de nuit, ou une recharge partielle pendant le déjeuner...

C'est très 2023, non ? Renault a à l'époque selon nos informations homologué 12 exemplaires de cette 4L électrique. Le futur de l'époque, notre présent...