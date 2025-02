La Renault 5 électrique meilleure qu'un BMW XM au test de l'élan

Le test de l’élan fait partie de ces épreuves institutionnelles permettant de vérifier la sécurité dynamique d’une voiture. Elle a permis de mettre en évidence des problèmes de mise au point pour de nombreux modèles par le passé, comme par exemple les Mercedes Classe A de première génération, la Smart dans sa monture originelle ou encore la Peugeot 607. En 2010, le Citroën Nemo s’était même renversé en effectuant cette manœuvre avec les techniciens allemands de l’ADAC.

Les journalistes espagnols du magazine KM77 effectuent régulièrement des mesures de ce genre avec les nouveautés du marché. Si la quasi-totalité des voitures parvient à réussir la manœuvre à plus de 70 km/h, on note toujours des différences intéressantes au-delà de ce chiffre et des surprises. Récemment passée par cet exercice, la nouvelle citadine électrique de la marque au losange y signe un joli résultat avec une vitesse maximale d’entrée de 80 km/h.

Parmi les meilleures

80 km/h, c’est nettement mieux que la moyenne des nouveautés du marché à cet exercice : à titre de comparaison, un BMW XM (très lourd mais chaussé de pneus à larges zones de contact) ne réussite qu’à 74 km/h et une Audi RS 3 pré-restylage se contente de 75 km/h. Les meilleurs élèves, la Tesla Model 3, le Model Y et la Ford Focus, parviennent à monter jusqu’à 83 km/h.

Cette amplitude de vitesse rappelle qu’on parle ici de différences à la marge, ces résultats dépendant aussi de la philosophie comportementale de la voiture : certains modèles (souvent les plus sportifs) sont naturellement réglés pour faire preuve d’une grosse mobilité du train arrière dans ce genre de condition, ce qui peut nuire à l’efficacité dans cet exercice précis demandant un train avant solide mais surtout une stabilité maximale (souvent au détriment de l’agilité). De manière générale, on peut considérer qu’il n’y a aucun problème de sécurité quand les autos réussissent ce test à plus de 70 km/h.