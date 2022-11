Il y a toujours des surprises au test de l'élan, cette fameuse épreuve de sécurité visant à expérimenter la sécurité dynamique des voitures lors des situations d'évitement sur la route. La quasi-totalité des voitures du marché actuel développent des performances correctes en la matière, avec des réactions saines. Mais on note quelques disparités au niveau de la vitesse maximale que ces autos sont capables de garder pour réussir le test. Un SUV électrique comme le Volvo XC40 Recharge, par exemple, n'est pas parvenu à dépasser les 70 km/h dans les tests réalisés par nos confrères espagnols de KM77.

Confrères qui viennent de mettre à l'épreuve la dernière Audi RS 3 Sportback, bien armée sur le papier pour faire du test de l'élan une simple formalité grâce à son châssis réglé pour encaisser les 400 chevaux de son magnifique cinq cylindres en ligne turbo. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous, la compacte ultra-sportive allemande s'en sort correctement. Mais la vitesse maximale de réussite du test est un peu décevante : 75 km/h, soit 1 km/h de plus seulement que la Renault Mégane E-Tech ou la berline Polestar 2. Au-dessus de cette vitesse, l'auto glisse trop pour effectuer l'exercice sans heurter de cônes.

L'Audi RS 3 à peine mieux que Renault au test de l'élan

Moins bien qu'un Tesla Model Y

Cet exercice très particulier dépend bien évidemment de la monte pneumatique : avec ses Pirelli P-Zero Trofeo R semi-slick optionnels au lieu des simples P-Zero du modèle d'essai, l'Audi RS 3 aurait probablement réussi le test à des vitesses supérieures. Mais il dépend également de la philosophie de mise au point de l'auto. La BMW M4 Coupé par exemple, une grosse ultra-sportive de 510 chevaux, ne réussit le test de KM77 qu'à 76 km/h (soit 1 km/h de plus que la RS 3) à cause d'un châssis réglé pour l'agilité absolue au détriment de la stabilité dans ce genre de manœuvre. A l'inverse, les Tesla Model 3, Model Y et autres Ford Focus co-détiennent le record de vitesse absolue au passage du test de l'élan chez nous confrères de KM77 : 83 km/h.