Comme certains magazines automobiles scandinaves, les journalistes espagnols de KM77 continuent d'éprouver les nouveautés du marché au fameux test de l'élan, consistant à effectuer une manœuvre d'évitement d'urgence à une vitesse donnée. Un test qui continue de montrer d'étonnantes faiblesses sur certaines autos modernes, parfois même sur des versions sportives ou des autos de luxe. Rendu célèbre par les échecs retentissants de la toute première Smart, de la Mercedes Classe A ou encore l'affaire de la Peugeot 607, ce test vient de mettre à l'épreuve le comportement dynamique de la toute nouvelle Renault Mégane E-Tech. Alors, comment réagit la compacte électrique de la marque au losange, offrant de bonnes sensations de conduite sur la route ?

La Renault Mégane E-Tech dans la moyenne au test de l'élan

Le bilan est correct, sans plus. Dans les mesures de KM77, la Mégane E-Tech parvient en effet à passer l'épreuve sans la moindre difficulté à la vitesse de 74 km/h. Les choses se compliquent un peu lorsque les journalistes effectuent la même manœuvre à une vitesse supérieure : lorsqu'ils ont tenté le même test à 79 km/h, le conducteur n'a pas réussi à passer sans heurter de cônes, la faute à un comportement qui devient d'après eux moins facile à lire avec du sur-virage ou du sous-virage délicats à anticiper. Nos confrères précisent que la Mégane E-Tech offre un comportement sain à 74 km/h et que ces problèmes ne surviennent vraiment que lorsque la vitesse devient trop élevée. Elle fait par exemple nettement mieux que le Volvo XC40 Recharge 100% électrique, incapable de réussir le test à plus de 70 km/h. La berline Polestar 2 à vocation sportive, elle, n'avait de son côté pas pas réussi à dépasser les 74 km/h sans échouer.

Pas de roulis gênant

Ici, les limites de la Mégane E-Tech proviennent sans doute du grip limité des pneus. Les essayeurs notent en tout cas qu'elle maîtrise correctement son roulis et possède une direction avec un degré d'assistance normal. Dans d'autres tests de performances et de slalom, ils constatent aussi un peu de patinage du train avant dans les phases où il y a à la fois de l'accélérateur et le volant braqué. Normal pour une traction électrique, mais les aides à la conduite fonctionnent bien.