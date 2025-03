La Renault 5 Turbo 3E est-elle taillée pour un prochain James Bond?

L'exubérante Renault 5 Turbo 3E est sans conteste la star de la semaine, voire du mois ou de l’année, et son design à grand spectacle devrait lui ouvrir les portes de la gloire. On lui suggère d’ailleurs de postuler pour le prochain volet des aventures de James Bond, ce qui n’aurait rien d’incongru dans la mesure où sa devancière était apparue dans une course poursuite de Jamais plus jamais (1983), qui marque la dernière apparition de Sean Connery dans la peau du personnage.

Dans ce passage, dont vous découvrez un extrait ci-dessous, la méchante Fatima Blush (jouée par Barbara Carrera - comme la 911, oui oui) prend donc la fuite au volant d’une rutilante Renault 5 Turbo 2 poursuivie par James Bond qui se trouve lui aux commandes d’une moto, ce qui est assez rare pour lui (on pense aussi à la séquence d’ouverture de Skyfall, notamment). Il semble en l’occurrence s’agir d’une Yamaha XJ 650 Turbo passablement remaquillée.

Si la façon de filmer a forcément vieilli par rapport à ce que l’on trouve aujourd’hui, l’efficacité est au rendez-vous et c’est un plaisir de retrouver dans ces plans tournés sur la Côte d'Azur une Peugeot 604, une Chevrolet Camaro (débadgée) et, au second plan d’autres modèles devenus bien rares tels que des Renault Fuego ou Peugeot 505. Mais appréciez plutôt :