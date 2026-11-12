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Citroen E-c3 (4e Generation)

La Renault Twingo lui fait mal : Citroën réduit le prix de la ë-C3 mais cela ne suffira peut-être pas

Dans Ecologie / Electrique / Véhicules électriques

Cédric Pinatel

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Normalement proposée à partir de 20 390€, la citadine électrique de Citroën a droit à une nouvelle remise pour résister à l’arrivée de la Renault Twingo. L’auto de la marque aux chevrons possède quelques avantages par rapport à sa nouvelle rivale, mais elle n’a pas d’autre choix que de s’aligner pour rester compétitive.

La Renault Twingo lui fait mal : Citroën réduit le prix de la ë-C3 mais cela ne suffira peut-être pas
La Citroën ë-C3 à petites batteries, ici dans sa finition de base.

Sur le papier, la Citroën ë-C3 et la nouvelle Renault Twingo n’appartiennent pas tout à fait à la même catégorie : la première est une citadine de segment « B », la seconde une « microcitadine » de segment « A » un peu plus petite. Mais avec une batterie de seulement 30 kWh de capacité dans sa version de base « autonomie urbaine » et environ 200 kilomètres annoncés d’après le cycle WLTP, la Citroën se retrouve bien dans le même « panier » que ceux qui envisagent des autos comme la Twingo (27,5 kWh de capacité et plus de 250 km d’autonomie WLTP).

Et c’est un problème pour Citroën : non seulement la Twingo bénéficie d’un design beaucoup plus fort, mais elle offre aussi un équipement de série meilleur que la Citroën ë-C3 à petites batteries qui coûte plus cher. La Twingo démarre à 19 490€ avec une dotation intérieure déjà intéressante et la ë-C3 à 20 390€ sans tablette tactile centrale.

Une nouvelle remise

Même si la Citroën profite d’un habitacle plus spacieux et d’un châssis plus sophistiqué que celui de la Twingo (même si on parle d’une plateforme « low-cost »), le constructeur n’a pas d’autre choix que de faire des efforts.

La marque aux chevrons vient donc d’ajouter une remise de 1 200€, baissant son prix de base à 19 190€. Avec le bonus écologique de 3 500€ disponible pour tous, son addition de départ tombe ainsi à 15 690€ contre 15 990€ pour la Twingo de base. Mais sera-ce suffisant pour dissuader les prospects de choisir la Twingo plutôt que la ë-C3 à petites batteries ? D’ailleurs, il y a aussi le problème de la nouvelle Dacia Spring techniquement très proche de la Twingo, démarrant à 17 900€ soit 14 400€ bonus « pour tous » déduit. Pas facile, la vie de la ë-C3…

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