Tout est parti d’un article des journalistes de Blast, relayé par la secrétaire du parti Les Ecologistes Marine Tondelier sur son compte Bluesky il y a quelques minutes. D’après la publication de Blast, Emmanuel Macron aurait « une obsession pour une Aston Martin emblématique de l’agent James Bond », au point d’avoir « pris contact avec un concessionnaire spécialisé afin de trouver un exemplaire de la voiture en parfait état ».

Emmanuel Macron aurait carrément utilisé les locaux de sa résidence de fonction pour conduire la voiture : « Le Président s’est même permis un petit essai de la belle monture dans les jardins privés du pavillon présidentiel de La Lanterne à Versailles. « Il est sous le charme », résume son entourage et semble déterminé à s’offrir ce bolide britannique », écrivent les journalistes de Blast.

La voiture ne correspond pas et l’Elysée dément

Les journalistes de Blast affirment que le modèle en question est une « Db9 GT ». Même si l’image d’Aston Martin est souvent associée à celle de James Bond, l’agent secret le plus célèbre du monde n’a pourtant jamais utilisé cet exemplaire-là dans l’un de ses films. Il conduisait bien une DBS dans « Casino Royale » et « Quantum of Solace », un véhicule très proche techniquement de cette DB9 GT, mais aussi une Vanquish dans « Meurs un autre jour » avec le même moteur sous le capot. Mais jamais la DB9 GT, modèle commercialisé à partir de 2015 et techniquement très proche de la Virage vendue de 2011 à 2012 (et essayée par mes soins il y a fort longtemps sur Caradisiac).

Comme le rapportent les journalistes du Parisien, l’Elysée dément officiellement les affirmations rapportées par Blast et il faut bien avouer que la teneur de ces informations paraît assez fantaisiste. Même s’il déclarait récemment qu’il « aimait la bagnole », Emmanuel Macron essaierait probablement plutôt de s’afficher en Alpine A110 qu’en voiture anglaise s’il choisissait une voiture de sport. Et ses fonctions actuelles ne lui laissent pas vraiment le loisir de se balader au volant d’une Aston Martin 2+2. Il aurait eu bon goût en matière d'automobile, assurément...