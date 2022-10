La Russie vole-t-elle des radars de vitesse pour fabriquer des drones de guerre ?

Comme la France et de nombreux autres pays, la Suède dispose de radars de vitesse automatiques sur ses routes. Sans atteindre le degré des dégradations constatées chez nous aux plus grandes heures des gilets jaunes, il arrive naturellement que ces radars suédois soient pris pour cible par des automobilistes énervés. Mais jamais au point de constater la destruction de 70 radars en huit jours, comme c'est arrivé au mois d'août dernier.

D'après les journalistes du New-York Times et de SVT, ces mystérieuses dégradations de radars ont repris en Suède en octobre. On compterait désormais pas moins de 150 radars de vitesse détruits dans le pays, tous cassés en seulement quelques mois et en deux fois. Alors, qui veut la mort des radars de vitesse suédois ?

La folle piste de la Russie

Aussi fou que cela puisse paraître, certains émettent l'hypothèse que la Russie pourrait être derrière ces vols étranges de radars suédois. Lors de toutes ces dégradations, la caméra est systématiquement volée mais pas les autres composants du radar. « Les voleurs viennent de quelque part mais je pense que les commanditaires sont plus loin », explique un blogueur spécialiste des questions militaires aux journalistes du New-York Times. « Vous n'assistez pas à ce genre de vol en série sans une commande spécifique derrière ». D'après cette hypothèse, la caméra Nikon de ces radars serait ainsi possiblement intégrée dans des drones militaires russes, utilisés dans la guerre en Ukraine.

Pour l'instant, il ne s'agit que de pures spéculations. Il n'existe aucune preuve de ces accusations et si la police suédoise a lancé une enquête, elle ne se risque pas à valider ces hypothèses dignes de films d'espionnage. A plus de 20 000€ la caméra, cette histoire coûte en tout cas très cher au contribuable suédois.