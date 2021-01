La Skoda Octavia RS adopte le moteur diesel

On ne peut pas dire que le client Skoda est limité en choix sur la gamme Octavia. Entre la berline, le break, les moteurs essence, microhybrides, diesel, et hybrides rechargeables, l'offre est large. Et elle continue de s'élargir avec l'arrivée du bloc 2.0 TDI 200 ch sur l'Octavia, en version classique comme en variante RS. Un moteur que l'on retrouve ailleurs dans le groupe Volkswagen, notamment sur la Golf GTD.

Il s'agit d'une évolution du moteur des précédentes générations de moteur EA288 (Volkswagen Golf GTD, Skoda Octavia III RS), avec de nombreuses modifications : turbo électrique, admission, injection, vilebrequin. Le résultat, c'est 100 ch/litre pour un "petit" moteur diesel, ce qui commence à être intéressant, y compris sur des routières à vocation sportive.

En matière de rejets de CO2, l'avantage est énorme : l'Octavia RS TDI est à 129 g/km, quand l'Octavia RS 2.0 TSI est à 153 g/km. La première n'aura pas de malus quand la seconde écopera de 818 € de malus. Evidemment, il reste les 45 ch d'écart en faveur de l'essence...

Les prix sont d'ores et déjà connus : pour la berline, il faut compter 40 190 € en deux roues motrices et 42 690 € avec la transmission Haldex à quatre roues motrices, les deux autos étant obligatoirement dotées de la boîte DSG. La boîte manuelle, elle, n'existe pas sur le TDI 200 ch.