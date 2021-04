La vente d'éthylotests sera obligatoire dans les débits de boissons dès cet été

À partir du 1er juillet 2021, les établissements qui vendent des boissons alcoolisées à emporter devront obligatoirement proposer à la vente des éthylotests. Ces derniers devront être placés près du rayon qui présente le plus grand volume de boissons, ou au niveau des caisses pour les magasins spécialisés, comme les cavistes. L'obligation concernera aussi les sites de vente en ligne.

Cette mesure est l'application de l'article 100 de la loi d'orientation des mobilités. Elle avait d'abord été retenue lors du Comité interministériel de la sécurité routière de janvier 2018 (celui qui a donné naissance aux 80 km/h).

C'est donc une mesure de sécurité routière, afin de lutter contre la conduite sous l'emprise de l'alcool. En favorisant l'achat d'éthylotests, le gouvernement veut ainsi pousser les automobilistes à s'auto-tester avant de prendre le volant. Les établissements concernés auront également une obligation d'information sur l'importance de l'auto-dépistage, avec un affichage spécifique.

On rappelle que la limite du taux d'alcool est fixée à 0,25 mg/L d'air expiré et à 0,10 mg/L d'air expiré pour les permis probatoires. On rappelle aussi qu'au printemps 2020, un décret a abrogé l'obligation d'avoir un éthylotest dans sa voiture !