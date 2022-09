La ville de New-York veut imposer les voitures électriques et hybrides

Contrairement à l'Europe, les Etats-Unis ne sont pas prêts à interdire les voitures thermiques pour 2035. Mais là-bas aussi, on commence à pousser sur les véhicules électriques et les modèles électrifiés. L'administration du président Joe Biden espère d'ailleurs parvenir à un parc automobile neuf composé à 50% de modèles électrifiés d'ici 2025, en comptant les autos 100% électriques mais aussi les modèles hybrides. Et la Californie, l'état le plus à la pointe en matière de politiques environnementales, prévoit d'interdire totalement la vente de voitures 100% thermiques d'ici l'année 2035.

Et on apprend que l'état de New-York compte en faire de même. La gouverneure Kathy Hochul vient de déclarer que l'état prévoit d'instaurer les mêmes règles que la Californie. Elle va proposer d'adopter son plan visant à interdire progressivement la vente de véhicules équipés d'une motorisation 100% thermique, avec exactement les mêmes échéances : d'abord arriver à 33% de véhicules électrifiés dans les ventes de voitures neuves d'ici 2026, puis augmenter la proportion à 60% en 2030 et la totalité du parc en 2035.

Seulement dans deux états ?

La Californie et l'état de New-York seraient ainsi à la pointe de l'électrification du parc automobile. Mais partout ailleurs dans le pays, on ne se presse pas pour imposer ce genre de technologie aux automobilistes. Pour que les états les plus conservateurs en la matière décident de bouger sur le sujet, il faudra sans doute une décision fédérale. Reste à définir la notion de « voiture hybride » : les modèles non rechargeables seront-ils tolérés ? Quel degré d’électrification sera imposé ? Au rythme de l'évolution du marché, même aux Etats-Unis la plupart des véhicules neufs disposeront probablement tous au moins d'une hybridation légère d'ici la fin de la décennie...