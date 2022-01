La voiture à pédales électrique, la star de 2022

Après la trottinette, le monoroue et le skateboard, c’est au tour de la voiture à pédales de passer à l’électrique. Le Frikar de la société norvégienne Podbike est un vélomobile à quatre roues. Il mesure 2,36 m de long, 83,9 cm de large et 1,19 m de haut. Son poids à vide est de 90 kg. Cet engin monoplace peut accueillir un adulte mesurant jusqu’à 2 mètres. Il est aussi possible de remplacer le coffre, qui a un volume de 160 litres, par un siège pour enfant (jusqu’à six ans / 22 kg). L’utilisateur peut également ôter le pare-brise lorsque le temps s’y prête.

Le Frikar est homologué comme un vélo en Europe. Ses acquéreurs pourront légalement emprunter les pistes cyclables à son volant. Pas sûr en revanche qu'il soit adapté à la circulation des grandes capitales européennes telles que Paris ou Rome, sans pouvoir pratiquer l'interfile et à hauteur des pots d'échappement.

Mais contrairement à un vélo électrique classique, ici, les pédales alimentent un générateur relié par fil à une paire de moteurs situés dans le moyeu des roues arrière. Le Frikar est équipé de trois moteurs. Deux font office de transmission et un sert d’assistance au freinage. Conformément à la législation actuellement en vigueur, la puissance est limitée à 250 W et à une vitesse maximale de 25 km/h. Toutefois cela n’empêche pas de rouler plus vite, par exemple en descente. La vitesse maximale est ici plafonnée à 60 km/h pour des « raisons de sécurité ».

Pour alimenter le tout, il embarque une batterie de 877 Wh qui lui confère une autonomie comprise entre 50 et 80 km selon Podbike. Il est cependant possible de rajouter une deuxième batterie pour augmenter cette autonomie. Ces dernières peuvent être rechargées directement sur le véhicule ou retirées pour l’être ailleurs.

A bord, le cycliste retrouve tout l’équipement d’une voiture moderne avec des phares, des clignotants, un rétroviseur extérieur, un chargeur USB ou encore un support pour smartphone. Moyennant un surcoût de 650 euros, une version Plus propose même quelques agréments supplémentaires, tels qu’un tapis de sol, deux rétroviseurs extérieurs, un ventilateur, etc.

Podbike a déjà enregistré près de 3 500 précommandes en Norvège et en Allemagne, où il sera lancé en premier. Les précommandes sont ouvertes à un tarif de 6 249 € dans la version standard et 6 899 € pour la version Plus.