La voiture considérée comme un produit de luxe pour une majorité de Français

La récente enquête menée par Aramis Auto-OpinionWay montre ô combien le budget alloué à l’automobile se restreint. Chaque mois les Français consacrent en moyenne 360 € pour l’automobile, mais 27 % d’entre eux ne peuvent dépenser plus de 100 €.

75 % des sondés considèrent aujourd’hui l’automobile comme un luxe nécessaire. Près de 3 actifs sur 4 l’utilisent pour se rendre quotidiennement au travail. Pour pouvoir continuer à rouler et réduire leurs dépenses liées à la voiture, 75 % des automobilistes mettent en place des stratégies " anti-crise ". Cela commence dès d’achat.

Le choix de l’occasion et du reconditionné

Depuis le début de l’année les ventes de véhicules neufs reculent (- 0,5 %) après le sérieux coup de chaud du mois d’août (-24,3 %). Pour acheter leur véhicule, les automobilistes plébiscitent les voitures d’occasion marché en hausse de +4 % par rapport à la même période en 2023 (source AAAData) mais également les modèles reconditionnés. Une appétence pour 84 % des conducteurs qui considèrent les VO reconditionnés " comme des voitures presque neuves en moins chères ". 63 % les estiment plus fiables que des occasions " traditionnelles ". Et pour sept Français sur dix, il y a derrière cela une démarche plus respectueuse de l'environnement. Le choix du modèle fait l’objet d’un arbitrage sévère. 11 % des Français ayant changé de voiture ont opté pour une automobile plus économique. À l’usage, les Français font aussi attention aux dépenses.

42 % utilisent moins souvent leur voiture. Seulement 32 % continuent à entretenir leur voiture tous les ans afin de s’épargner des pannes et des dépenses supplémentaires, 15 % décalent les réparations et entretiens non urgents, 14 % font eux-mêmes leur mécanique et 23 % se disent même prêts à rogner sur l’assurance de leur voiture. Enfin 16 % se disent tout simplement prêts à renoncer à tout acte d’achat pour louer une voiture à court terme auprès d’un particulier (autopartage).

L’électrique à la peine

Dans un contexte de ralentissement du marché de l’électrique neuf (-33 % en août 2024 par rapport à août 2023, source AAA Data), le passage au tout électrique est encore loin d’être plébiscité : seul 1 Français sur 10 serait prêt à acheter un modèle à batterie en cas de nouvel achat (10 %). Les motorisations diesel (24 %) et essence (23 %) restent en tête avec 47 % des intentions d’achat contre 43 % pour une motorisation hybride ou électrique dont 21 % pour les motorisations hybrides rechargeables.

Même avec l’aide du leasing social, 67 % des sondés confirment que cela ne suffirait pas à les convaincre à passer à l’électrique, et 63 % chez les ménages modestes (+5 points par rapport à 2023). 75 % pensent qu’ils ne pourront tout simplement pas en bénéficier et 71 % jugent le montant des aides insuffisant pour passer à l’électrique. Enfin près de 8 Français sur 10 (78 %) considèrent qu’elles ne devraient pas concerner uniquement l'achat de voitures électriques.