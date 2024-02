Ce lundi, le fameux leasing social mis en place en janvier 2024 a été arrêté après un déferlement de commandes. Au lieu de 25 000 comme prévu initialement, pas moins de 50 000 dossiers ont été enregistrés dans ce dispositif qui permet aux automobilistes aux faibles revenus d’acquérir une voiture électrique neuve pendant trois ans à partir de 40€ par mois (pour une Renault Twingo E-Tech) et à peine au-dessus des 100€ par mois pour des véhicules nettement plus familiaux et spacieux. A raison de 13 000€ d’argent public dépensé par dossier, le gouvernement voulait sans doute limiter le coût de cette mesure qui risquait d’anéantir totalement le bonus écologique pour l’année 2024.

dailymotion Vidéo micro-trottoir : ce que pensent les Français de la fin du leasing social

Nous sommes allés à Marseille, une ville où cette question des voitures électriques est importante en raison de son projet d’interdire la circulation des véhicules Crit’Air 3 cette année dans sa ZFE (projet finalement reporté), pour demander aux Français ce qu’ils pensaient de ce leasing social et de son arrêt. Certains ne voulaient pas répondre, d’autres se déclaraient fermement opposés à la voiture électrique de manière générale, quelques-uns regrettaient l’arrêt de cette mesure qu’ils estimaient pertinente et un couple interrogé a même acheté une voiture électrique (Dacia Spring) grâce aux précédentes aides en la matière (et notamment à la prime de 5 000€ de la région PACA en vigueur jusqu’en 2021.