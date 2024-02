Bonus 2024 : la fin de la bamboche

C’était un secret de polichinelle, mais les divers montants du bonus 2024 sont désormais officiels. Et ils sont revus à la baisse. Du moins pour les ménages qui dépassent le seuil des 15 400 euros de revenus annuels. Ces derniers auront même droit à une hausse, puisqu’une aide de 7 000 euros pour l’achat d’une électrique leur est offerte. Quant à tous les autres, ils devront se contenter de 4 000 euros, selon le décret paru au JO ce matin, au lieu de 5 000 jusqu'ici.

La fin de la prime pour les voitures des entreprises

Le coup de rabot ne s’arrête pas en si bon chemin, puisque l’aide à l'achat d’une électrique d’occasion, fixé à 1 000 euros jusqu’au 31 décembre dernier, disparaît purement et simplement cette année. Quant aux entreprises, elles voient leur subvention de 3 000 euros, accordée jusqu’ici pour l’achat d’un utilitaire à batterie, baisser de 1 000 euros. Quant aux voitures, de service ou de fonction, plus rien n’est prévu.

Finalement, seul le rétrofit est maintenu dans les mêmes conditions que l’an passé, avec des primes variant entre 1 100 et 9 000 euros selon les ressources et le type de véhicule.

Bercy siffle donc, en partie, la fin de la bamboche pour les aides à la bascule des Français vers l’électrique, même si Adrien Zachartchouk, directeur adjoint du cabinet de Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique s’en défentd et d’expliquer qu’ « avec les aides des années précédentes nous avons initié un mouvement qui va s’amplifier. Et les prochains mois nous donneront raison. » Pas sûr que les chiffres présents et à venir aillent dans leur sens.

Reste qu’avec les critères retenus pour l’attribution des primes, le nouveau barème risque d’irriter une fois encore les classes moyennes. Même si Claire Durrieu, conseillère auprès de Bruno le Maire, se veut rassurante. "Les aides maximales sont accordées jusqu’au cinquième décile (15 400 euros par foyer) et elles concernent la moitié des Français ». Soit. Et d’ajouter, toujours pour défendre ses mesures, « que la France fait mieux que l’Allemagne en la matière ». Ce qui n'est pas très compliqué, puisque ce pays a tout simplement supprimé le bonus.

Mais quel que soient les propos rassurants de l’exécutif, il n’en reste pas moins que le budget consacré au bonus est un budget de crise. Et s’il ne baisse pas, il n’augmente pas non plus en fonction de la mise sur orbite souhaitée de la voiture électrique. Ce budget a déjà été dépassé de 100 millions d’euros l’an passé, passant de 1,4 à 1,5 milliard d’euros, et Bercy ne souhaite vraisemblablement pas remettre la main à la poche de la même manière en 2024.

La faute à qui ?

Mais à quoi est due cette explosion budgétaire ? À une attractivité inattendue de l’électrique qui a représenté 20 % des ventes en 2023, et au succès inattendu du lesaing social qui a vu ses candidats passer des 20 000 prévus au départ à 50 000 aujourd’hui, et a été stoppé net hier. « Tous ces dossiers déjà envoyés seront traités et acceptés dans les jours qui viennent, rassure-t-on du côté du ministère. Et les sommes correspondantes seront adressées rapidement aux professionnels ». Une manière de calmer les concessionnaires qui craignent un embouteillage sur la plateforme ou ils ont enregistré leurs demandes de remboursement.