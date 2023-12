Le bonus écologique des voitures électriques va diminuer

Les voitures électriques éligibles au bonus écologique sont désormais beaucoup moins nombreuses puisque le gouvernement français a exclu tous les véhicules fabriqués trop loin de l’Europe. De cette façon, on pensait que le montant maximal de ce bonus écologique allait rester au niveau de 5 000€ comme le laissaient d’ailleurs entendre les pouvoirs publics depuis quelques semaines.

Hélas, le financement du bonus écologique en 2023 a été plus difficile que prévu : d’après les journalistes des Echos, il a coûté à l’état 1,7 milliard d’euros alors qu’il ne devait demander que 1,4 milliard. Pour boucler son budget de 2024 et sachant que la part de voitures électriques neuves devrait beaucoup augmenter grâce à l’arrivée de nouveaux modèles comme la Citroën ë-C3, le gouvernement a décidé de se montrer prudent.

4 000€ de bonus maximum pour les Français

les moins pauvres D’après les journalistes des Echos et du Parisien, le montant maximal du bonus écologique sera réduit à 4 000€ à partir du 1er janvier. Ceux dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur à 14 090 € resteraient en revanche au bonus de 7 000€ et les plus faibles revenus auront aussi droit pour rappel au leasing social (dans la limite des contrats disponibles). Reste à savoir si ce nouveau rabotage permettra de tenir les budgets sachant que le gouvernement n’a prévu « que » 1,5 milliard d’euros en 2024 pour financer le bonus écologique.