La voiture électrique, cet objet qui fait la fierté de ses utilisateurs

À l’occasion du Mondial de l’Auto qui se déroule à Paris jusqu’au 23 octobre, Ipsos a interrogé les Français sur leur rapport à la mobilité électrique, dans le contexte de la fin des véhicules neufs à moteur thermique d’ici 2035.

L’étude menée par Ipsos auprès de 1 000 personnes, fait état de Français peu convaincus par la possibilité d’un prochain passage global à l’électrique dans l’automobile. Ils sont en effet seulement 25 % à penser que leurs concitoyens seront prêts pour le tout électrique en 2035. Cela laisse 75 % de sceptiques, parmi lesquels 37 % pensent que les Français ne seront « plutôt pas » prêts, et 38 % « pas du tout » prêts. Ces avis restent d’ailleurs identiques quel que soit le territoire : les citadins de l’agglomération de Paris ne sont que 8 % à estimer que les Français sont tout à fait prêts.

L’analyse du taux d’équipement des foyers français, dans le détail, montre également que sur 100 foyers, 82 ont un à deux véhicules, 83 possèdent un véhicule thermique, 10 n’en possèdent aucun et 7 possèdent un véhicule électrique.

Auprès des 1 000 répondants interrogés, 30 % ont déjà conduit au moins une fois un véhicule électrique. Ils effectuent par ailleurs une majorité de trajets courts : 57 % font moins de 20 kilomètres par jour en voiture (20 % plus de 50 kilomètres par jour). Les deux tiers d’entre eux (66 %) ne font pas plus de trois voyages par an supérieurs à 400 kilomètres aller-retour.

« À la lecture du niveau d’équipement des Français et de leurs habitudes, il est aisé de se dire que les trois quarts des foyers sont complètement éligibles à l’utilisation d’un véhicule électrique, avec des trajets courts quotidiens et peu de trajets longs annuels. Chez les Français, l’électrique se présente comme une bonne solution objective et pourtant, ils sont une grande majorité à penser l’inverse ! » analyse Thierry Lalande, Directeur Automobile et Mobilité France chez Ipsos en France.

En effet, seul un Français sur dix (12 %) pense que le véhicule électrique répond à ses besoins. Et seuls 7 % des répondants se déclarent sûrs que leur prochain achat sera « électrique ». Selon cette étude, ce scepticisme s’explique par trois facteurs : le sentiment qu’il s’agit d’un effet de mode (53 % des personnes interrogées l’estiment ainsi), des freins intrinsèques (autonomie insuffisante pour 37 %, prix trop élevé pour 30 %), et une méconnaissance des infrastructures.

Plus largement, c’est l’expérience de charge qui fait peur : le remplacement de la batterie génère des inquiétudes (28 %), et 24 % des Français placent comme première préoccupation l’incertitude quant à la possibilité de recharger son véhicule (en France ou en Europe). Enfin, et ce malgré les nombreuses campagnes gouvernementales, 23 % y voient un impact faible voire inexistant dans la lutte contre la pollution et le dérèglement climatique.

Pour finir, Ipsos a interrogé les détenteurs de véhicules électriques sur leur retour sur investissement. Sur ce point précis, la fierté, comme l’expérience, valorisent particulièrement l’électrique. Convaincus de leur achat, quatre acheteurs sur cinq sont ainsi « fiers » de posséder un véhicule électrique (78 %). Pour eux, l’expérience de conduite est bien meilleure : deux tiers (65 %) des acheteurs pensent en effet que leur voiture électrique apporte plus de sensations qu’une voiture thermique.