La voiture électrique de Bentley produite avec Audi, en Angleterre ?

Le changement de stratégie au sein du groupe Volkswagen est vu très favorablement par le patron de Bentley, Adrian Hallmark. L'intéressé a confirmé que le fait de passer de Porsche à Audi va permettre de réorienter la philosophie de Bentley et de se recentrer sur l'essentiel : le luxe.

"Nous aurons bien plus de synergies avec Audi en 5 à 10 ans qu'avec Porsche parce que Porsche est plus sportif , et nous sommes plus concentrés sur l'aspect luxe que sur les performances", a confirmé Hallmark il y a quelques jours lors d'une conférence.

Il faut en effet rappeler que les modèles Bentley reposent sur la plateforme MSB, qui est spécifique à Porsche, notamment pour la Panamera. Un éventail technique davantage orienté vers le dynamisme que le confort. Le Bentayga, lui, repose déjà sur une plateforme Audi, la MLB.

Bentley, qui abandonnera le moteur thermique dès 2030, va ainsi bénéficier de la plateforme du projet Artemis, des véhicules électriques haut de gamme du groupe Volkswagen, dirigée par Audi. La grosse différence avec le format actuel : Bentley n'aura plus à attendre les évolutions du côté de l'Allemagne pour ensuite bénéficier des plateformes. La marque sera d'emblée à l'origine du développement de ces dernières grâce à sa filiation avec Audi.

Pour l'heure, le groupe Volkswagen ne dit pas si Audi va prendre une part dans Bentley ou bien si le constructeur de Crewe restera indépendant comme c'était le cas avec l'appartenance à Porsche. Bentley espère par ailleurs pouvoir assembler ces futures électriques directement au Royaume-Uni et conserver l'aspect exclusif de ses autos.