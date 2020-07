La voiture électrique peut remercier les bonus écologiques et les entreprises

Pour une révolution de la mobilité, il faudra un alignement parfait des planètes : offre plus généreuse, prix en baisse, aides des Etats et démocratisation des voitures électriques sur la route pour inciter les réticents à franchir le pas. Si certains de ces paramètres sont déjà validés, comme le bonus écologique généreux dans certains pays, dont la France (ou, à défaut, la lourde fiscalité sur les thermiques qui décourage de les acquérir), nous n'y sommes pas encore totalement.

La croissance est pourtant bien là pour les électriques, mais elle cache une réalité : plus de la moitié de ses ventes se font aux entreprises en Europe. Les entreprises et les flottes (loueurs, municipalités/organismes...) représentaient 54 % des immatriculations d'électriques en 2018, mais ce chiffre progresse : la part des particuliers a chuté de 46 à 41 % en un an, et celle des entreprises est donc passée à 59 %.

Cette valeur est supérieure à celle de la part des immatriculations d'entreprises sur l'ensemble du marché automobile européen, à 50/50 entre particuliers et professionnels. En clair, la voiture se vend encore plus que la voiture thermique aux pros. Cela touche tous les constructeurs : les bonnes ventes de la e-208 avancées par Peugeot cachent en effet des contrats importants de ventes aux entreprises. L'an dernier, c'est le fournisseur d'énergie Engie qui a signé un bon de commande de 500 exemplaires de la citadine électrique.

Concernant le bonus, il a déjà été prouvé en Chine que sa forte diminution coïncidait avec une baisse de la demande pour les véhicules électriques. Signe, encore une fois, que les incitations publiques poussent artificiellement le marché de la mobilité verte. Sans bonus, point de salut ?