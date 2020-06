La voiture en tête des sondages pour partir cet été

Alors qu’ils ne l’envisageaient pas spécialement avant la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, les Français vont se tourner majoritairement vers l’automobile comme moyen de transport cet été, nous apprend un sondage réalisé par YouGov, une société spécialisée dans les études de marché, pour le compte d’Ebay. En effet, il s’agit d’un choix inhabituel pour 16 % de ces vacanciers. Si l’on compare à d’autres moyens de transports, l’auto est en tête avec 39%, et de loin. Seulement 8 % vont privilégier le train, 8 % l’avion et 1 % le car.

Les Français n’utiliseront pas forcément leur propre véhicule. En effet, les sites de location de voiture entre particuliers sont à la fête. Le spécialiste du secteur, OuiCar, a d’ailleurs déclaré à BFM Auto : « Depuis quelques jours, on est à 50% de plus de réservations que l’an dernier et nous avons battu notre record de réservations qui se situe habituellement sur la première quinzaine de juillet. » Utiliser sa voiture demeure le seul moyen de voyager en étant confiné, permettant ainsi de diminuer le risque d’interagir avec d’autres personnes comme cela pourrait être le cas dans le train ou dans l’avion.

Autre enseignement, la France sera la destination touristique privilégiée, pour 53% des personnes interrogées. 16% ont malgré tout l’objectif de voyager dans les autres pays de l’Union européenne, 6% en outre-mer et 5% dans les autres pays du monde. Dans le détail, les régions les plus prisées sont sans surprise la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie puis la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Attendez vous donc à vivre des records d’embouteillages cet été.