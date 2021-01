La voiture la plus vendue d'Europe ne sera (presque) plus vendue aux USA

Le marché américain a ses spécificités que Volkswagen connaît bien, depuis le temps que le groupe allemand y est présent. Et parmi elles, l'appétit des Américains pour les moteurs essence et pour des autos globalement plus performantes et puissantes qu'en Europe, la fiscalité plus légère et le tarif des carburants permettant de proposer des produits plus rentables.

C'est ainsi que Volkswagen a pris la décision de couper la tête de la Golf aux Etats-Unis. La Golf 8 y sera bien vendue dans les concessions, mais uniquement en version GTI ou R. Pas de GTD, et pas plus de variante TSI classique.

La fin d'une ère pour Volkswagen qui propose la Golf aux Américains depuis plus de quarante ans. Mais dans un souci probable de simplicité, la marque allemande ne lancera que les millésimes 2022 des Golf sportives dans les concessions US.

Rappelons que le catalogue américain est différent de celui de Volkswagen Europe : on y trouve notamment les SUV Atlas, Atlas Cross Sport et le nouveau Taos.