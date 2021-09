La voiture reste plébiscitée pour aller à l'école

En réponse à

Mes enfants vont à l'école en transport en commun et à pied depuis le primaire, ça n'a rien de compliqué. Et puis ça leur apprend l'autonomie, sinon on se retrouve avec de grands cadets à 15 ans, que les parents sont obligé de véhiculer jusqu'à ce qu'ils passent leur permis, perpétuant ainsi leur dépendance à la voiture.

Et lorsqu'il n'y a pas de transports en commun (ce qui est rare même à la campagne s'agissant des trajets pour l'école), il FAUT de très larges trottoirs et pas seulement en face de l'école, et aussi évidemment des pistes cyclables EN SITE PROPRE séparée des voitures par un ouvrage dissuasif. Et si la place manque pour faire passer les voitures et avoir une piste cyclable sécurisée, il faut interdire des rues à la circulation automobile, quitte à ce que les automobilistes marchent 2 minutes pour les 100 derniers mètres !

Faut arrêter avec la voiture pour déposer les enfants à l'école. Pour beaucoup d'enfants l'école n'est pas très loin, on peut y aller à pied, et à vélo pour ceux qui habitent le plus loin, souvent plutôt des collégiens et lycées. Et les établissement scolaires sont à présent tous équipées de parkings à vélo, souvent relativement bien sécurisés.

Après si ça vous amuse de perdre votre temps dans les bouchons, et que vos enfants fassent du gras, c'est votre vie. Mais de grâce ne vous plaignez pas des bouchons, c'est vous qui en êtes responsable ! Et ne contez pas trop le faire tout en continuant à empoisonner vos concitoyens, la voiture en ville doit être zéro émission, c'est le minimum !