La voiture Sony n'est peut-être pas morte

Depuis déjà quelques années, les constructeurs automobiles s'invitent au salon de l'électronique à Las Vegas, le CES. Mais ils ne sont pas seuls à voler la vedette à l'autre camp. Sony, l'un des plus grands géants mondiaux de la tech et de l'électronique, avait en effet dévoilé la S-Concept au précédent CES, juste avant que la pandémie n'éclate au niveau mondial. Un timing quasiment parfait, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, les semi-conducteurs manquent dans l'industrie automobile et que Sony dispose de solides contacts avec les fournisseurs asiatiques en la matière.

En attendant de savoir si Sony se décide un jour de produire l'auto (rappelons que le projet a été développé avec Magna Steyr, qui assemble déjà d'autres véhicules sous contrat pour différents constructeurs), nous aurons du nouveau sur cette S-Concept au prochain CES.

Si l'auto n'est pas produite, il n'empêche qu'elle pourrait servir de laboratoire ambulant de tests pour de nombreuses solutions techniques, co-développées avec Nvidia ou encore Continental, ZF, Bosch et Qualcomm. Rien que ça.

Au CES de Las Vegas, Sony compte donner de nouvelles informations sur la S-Concept, la première voiture du géant de l’électronique. Capteurs, caméras, intelligence artificielle, Sony pourrait jouer un rôle dans le futur en proposant ses technologies aux grands constructeurs, comme il pourrait le faire... en matière d'écrans et d'affichages.