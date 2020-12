La Volkswagen Golf GTI "facilement" transformée en propulsion

En réponse à

Pour faire plus écolo et plus malin, ne serait-il pas plus utile de mettre des moteurs électriques aux roue arrières et une batterie pour trajets de 100 m dans le coffre, surtout pour ruraux pataugeant dans la boue, ou pour Pick-up traction avant seule (un gros SUV traction avant vient de s'enliser pas loin de chez moi !).

Que les constructeurs se réveillent pour faire utile, pratique, et pas... énormes véhicules tape à l'oeil faussement hybrides (batterie trop faible) !