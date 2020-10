Il met un V8 dans sa Golf transformée en propulsion

Une étonnante Volkswagen anime la toile depuis quelques jours. Il s'agit en effet d'une Golf dont la partie mécanique tranche totalement avec sa présentation très sobre de moyenne berline cinq portes. Ne vous fiez pas non plus à sa teinte gris foncé. L'auto abrite un V8 atmosphérique délivrant sa puissance au sol via les roues arrière.

Son propriétaire finlandais joue la carte du sleeper jusqu'au bout avec une plaque constructeur digne de celles des voitures neuves exposées dans les showrooms. Côté technique, cette Golf embarque un moteur 4,0l M60B40 d'origine BMW, une transmission de Série 5 génération E39, des trains avant modifiés de Série 3 E36 et un arceau de sécurité caché par des vitres teintées. Les amortisseurs sont quant à eux confiés à des combinés filetés signés BC Racing. Pour découvrir tout ça en dynamique, cliquez sur lecture.