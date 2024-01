La Volkswagen Golf R est officiellement de retour

La semaine dernière, Volkswagen levait le voile sur la version restylée de sa Golf de huitième génération. La compacte allemande, désormais écartée des toutes meilleures ventes d’Europe mais pas totalement ringarde pour autant, embarque désormais des éléments techniques de l’architecture MQB Evo en plus de motorisations hybrides rechargeables plus performantes et d’un design revu à l’extérieur et surtout à l’intérieur.

Cette Golf 8 restylée existe déjà en version GTI, avec un quatre cylindres 2,0 litres turbo 100% thermique développant 265 chevaux contre 245 chevaux pour la précédente mouture. Mais sa gamme sportive va prochainement s’élargir vers le haut et le constructeur de Wolfsburg le confirme de manière officielle avec quelques images de la nouvelle Golf R, à peine camouflée.

Plus de 333 chevaux ?

La marque ne dévoile malheureusement pas d’informations techniques à propos de cette Golf R restylée. On sait juste qu’elle conservera la transmission intégrale de la précédente mouture ainsi que le moteur, un 2,0 litres turbo poussé à l’extrême qui développait 333 chevaux sous le capot de la version « 20 Years » accouplé à une transmission automatique à double embrayage. La puissance augmentera-t-elle encore comme pour la GTI ? Réponse bientôt. Et on attend aussi le retour de la Golf GTI Clubsport, version extrême de la sportive traction allemande.