Lamborghini annonce l'arrivée d'Amazon Alexa dans l'Huracan

C'est la semaine des nouveautés chez Lamborghini, qui, après avoir dévoilé la version deux roues motrices de l'Huracan Evo, annonce l'arrivée de l'assistant vocal d'Amazon, Alexa. Au premier abord, il ne s'agit pas d'une grande nouvelle puisqu'Alexa se démocratise au sein du groupe Volkswagen, et notamment chez Audi.

Mais là où Lamborghini innove, c'est que l'assistant peut gérer presque tout et n'importe quoi à bord des supercars de la marque. Au delà du simple contrôle de la climatisation, du chauffage des sièges ou encore de l'éclairage, Alexa permettra, chez Lamborghini, d'effectuer tout un tas d'actions plus ou moins inédites.

Gestion des appels téléphoniques, de la navigation, de la musique et des audiobooks, consulter l'actualité et la météo, bon nombre d'opérations seront possibles. Pour l'instant, il ne semble pas possible d'interagir sur les paramètres liés à la conduite, mais Lamborghini annonce travailler avec Amazon pour l'amélioration de ces services au fil du temps. On imagine par exemple qu'il sera possible de modifier le mode de conduite simplement par la commande vocale dans le futur.

Pour l'instant, Amazon Alexa ne sera proposé qu'aux acheteurs d'Huracan Evo, ce qui exclut l'Aventador, qui arrive de toute façon en fin de carrière. L'Urus, lui, n'est pas cité dans le communiqué.