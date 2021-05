Lamborghini annonce son avenir électrifié

La transition écologique touchera tôt ou tard les "réfractaires". Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, tous ont déjà dans leurs plans différentes formes d'électrification. Aujourd'hui, c'est Lamborghini qui annonce le contenu de la décennie actuelle, avec un plan d'investissement à 1,5 milliard d'euros découpé en trois phases.

Phase 1 : "célébrer le moteur à combustion" (2021-2022)

Sur les deux années en cours, Lamborghini lancera deux nouveaux modèles à moteur V12, qui seront annoncés en 2021. Il semble fort probable qu'il s'agisse de versions basées sur la plateforme déjà existante, et donc proches de l'Aventador qui a déjà servi notamment au développement de la Sian.

Phase 2 : "la transition hybride" (jusqu'à fin 2024)

La deuxième phase fera le passage de témoin entre le tout thermique et un futur plus électrifié. Lamborghini, qui a déjà ouvert le bal avec la petite hybridation sur la Sian, prévoit de lancer sa première gamme de voitures hybrides à partir de 2023. Dès la fin 2024, "la totalité du catalogue sera électrifiée", et donc hybride. Les descendantes de l'Aventador et de l'Huracan seront donc hybrides, tout comme l'Urus qui passera à une électrification partielle. Le but est de réduire les rejets de CO2 de 50 % dès le début 2025.

Phase 3 : "la première Lamborghini électrique"

L'objectif pour Lamborghini est d'aller vers sa première auto 100 % électrique, qui sera lancée dans la seconde moitié de la décennie. Un quatrième modèle à batteries rejoindra ainsi les deux coupés existants et le SUV Urus.