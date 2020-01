Lamborghini Huracan EVO : le retour de la propulsion

Voilà déjà un an que l'Huracan a été restylée. Et depuis cette refonte, il n'y avait qu'une version au catalogue Lamborghini, la configuration standard avec quatre roues motrices et 640 ch. En ce début d'année, voici le retour de la version propulsion, nommée maintenant EVO RWD.

Le V10 atmosphérique développe ici 610 ch. C'est un gain de 30 ch par rapport à la précédente propulsion. Le couple culmine à 560 Nm à 6 500 tr/mn. Le bloc est couplé à une boîte de vitesses double embrayage à 7 rapports. La vitesse maxi est de 325 km/h, il faut 3,3 secondes pour passer de 0 à 100 km/h et 9,3 secondes pour passer de 0 à 200 km/h.

La voiture est équipée d'un nouveau contrôle de traction, le P-TCS, avec plusieurs modes de fonctionnement, qui laisseront plus ou moins glisser la voiture, du sage mode Strada (garant de sécurité sur chaussée glissante) au déluré Corsa, qui améliore l'agilité en sortie de virage. À sec, le modèle pèse 1 389 kg, avec une répartition avant/arrière de 40/60.

Comme la quatre roues motrices, la propulsion a un look revu en profondeur : bouclier avant inédit (différent de la 640 ch), nouvelle grille entre les feux, sorties d'échappement recentrées… L'auto est présentée avec une nouvelle teinte de carrosserie "Giallo Belenus". À bord, le grand changement est l'intégration d'un écran vertical de 8,4 pouces sur la console centrale.

Les livraisons commenceront au printemps. D'ici là, Lamborghini aura dévoilé la carrosserie Spyder.