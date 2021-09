Land Rover Defender : un Bond Edition pour fêter le nouveau James Bond

Les fans n'en peuvent plus d'attendre. Mais la délivrance approche ! "Mourir peut attendre", 25e opus de la saga James Bond, sortira en France le 6 octobre, soit près d'un an et demi après la date prévue à l'origine.

Parmi les véhicules intégrés au casting de "Mourir peut attendre", il y a le nouveau Land Rover Defender. La marque célèbre donc cela avec une série très limitée de son baroudeur. 300 exemplaires ont été mis en vente… et ceux prévus pour le marché français ont déjà trouvé preneur.

Le Defender Bond Edition est logiquement inspiré du modèle que l'on verra à l'écran. Il est ainsi peint en noir et doté du Black Pack étendu. Les jantes de 22 pouces, elles aussi peintes en noir, cachent à l'avant des étriers de frein bleus. Il y a un badge Defender 007 à l'arrière. À bord, on retrouve ce logo pour l'écran tactile et les seuils de portes. Il y a une animation spécifique dans l'écran de l'instrumentation. Un rétroéclairage 007 est intégré aux rétroviseurs.

Cette série spéciale, proposée avec les carrosseries 90 et 110, est basée sur la nouvelle version V8. Le bloc 5.0 litres suralimenté développe 525 ch. La 90 atteint 240 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Le modèle V8 reçoit des réglages de suspensions et de transmissions spécifiques, afin d'avoir un comportement plus dynamique.

Dans le film, le Defender sera accompagné de deux Range Rover Sport SVR, d'un Range Rover Classic et d'un Range Rover Series III. Preuve qu'un James Bond, ce n'est pas qu'Aston Martin !