Land Rover : petit restylage pour le Discovery

Quelques petites touches ça et là, de nouveaux feux à LED, des retouches sur le bouclier avant et arrière et des nouveaux modèles de jantes de 19 à 22 pouces : on ne peut pas dire que le restylage du Land Rover Discovery, un modèle très confidentiel en France, soit particulièrement visible et reconnaissable entre mille, même s'il faut désormais compter sur la finition R-Dynamic à toit, jantes et inserts noirs. Pourtant, il y a bien du changement sous ce gabarit imposant.

Technologiquement, le Discovery gagne une instrumentation numérique 12.3 pouces (proche de celui que l'on retrouve sur les Jaguar XF et F-Pace restylées). La caméra 360° et les mises à jour à distance sont présentes, tout comme la connectivité smartphone Android Auto et Apple CarPlay sans fil.

C'est surtout sous le capot que les plus grosses nouveautés sont à noter. Le Discovery abandonne les motorisations en V : le V6 est remplacé par un six cylindres en ligne hérité de la nouvelle famille de mécaniques "Ingenium", qui se démocratise aussi bien chez Land Rover que chez Jaguar. Seul le quatre cylindres actuel (2.0 de 300 ch) reste au catalogue.

Désormais, le Discovery fait appel à un six cylindres 3.0 microhybride de 360 ch sur la version P360. Côté diesel, on note deux versions du six cylindres en ligne : 250 et 300 ch sur les P250 et P300 ch. Toutes ces variantes sont exclusivement associées à une boîte automatique. La suspension pneumatique pilotée est également présente sur le Discovery.