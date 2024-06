Lando Norris met un four à pizza dans son Defender cabriolet

Employer un véhicule robuste oui, mais pas sans l'équiper du nécessaire pour des virées mémorables. C'est avec cette philosophie que le pilote de Formule 1 Lando Norris a sans doute configuré son Land Rover Defender découvrable revu par le préparateur anglais Retro Automotive. Une voiture insolite reconnaissable de loin qui en plus bénéficie dans sa benne d'un petit four à pizza.

Tout a commencé par la restauration d'un Land Rover Defender 90. Une manœuvre qui demandait plus de 1000 heures de travail sachant que la star de l'écurie McLaren voulait également rouler cheveux au vent. Autres éléments intégrés dans le cahier des charges : des projecteurs LED et des ailes musclées.

Un 4x4 retravaillé de A à Z

Côté mécanique, le Land Rover Defender 90 revu par Retro Automotive et Lando Norris reçoit un bloc V8 3,9l, une boîte manuelle restaurée par Hobsons Industries, des jantes 18 pouces noir brillant et des pneus BF Goodrich. L'habitacle n'est pas oublié avec un système d'infodivertissement Pioneer avec Apple Carplay, une enceinte portative Marshall Kilburn II, une sellerie cuir bleu du plus bel effet. Enfin, cerise sur le gâteau, un gris semblable à celui que McLaren propose sublime la carrosserie du baroudeur.

6 mois de travail

Les photographes habitués de "spotting" à Monaco tomberont peut-être sur ce Defender très spécial. Retro Automotive a en effet livré cette voiture à la star dans sa demeure monégasque. Le préparateur ouvert depuis 2018 dans le Yorkshire réalise régulièrement ce type de projet avec 15 voitures par an. Les clients reçoivent au cours de la construction des mises à jour du véhicule. Dans ce cas de figure, six mois ont été nécessaires pour arriver à ce résultat.