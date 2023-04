Laver sa voiture sans eau, une bonne idée ou pas ?

Les conducteurs lavent chaque année quelque 38 millions de voitures. Ceux qui lavent leur véhicule chez eux peuvent consommer jusqu’à 300 l d’eau. Il faut aussi savoir qu’il est en théorie interdit de laisser s’écouler dans le sol ou dans les caniveaux des eaux polluées par des hydrocarbures, des phosphates, ou des polluants mécaniques issus du lavage.

Un « rouleau » dans une station-service consomme environ 170 l d’eau, tandis qu’un centre de nettoyage haute pression en utilise moins de 50 l. En outre, les stations de lavage sont équipées de récupérateurs de boue qui permettent d’épurer l’eau et de la réutiliser quasiment à l’infini. Donc, en pratique, c’est écologique !

Certes le lavage sans eau épargne l’utilisation de l’eau courante. En théorie les produits sont biodégradables et donc moins polluants pour l’environnement. Seulement voilà, pour « laver sans eau » il faut que la voiture soit juste poussiéreuse. Si elle est vraiment sale, couverte de boue, ça devient non seulement compliqué mais impossible. En outre, le lavage n’est pas vraiment « sans eau » dans la mesure où les produits pour être utilisés doivent être mélangés à de l’eau dans un pulvérisateur.

Quel est le principe du lavage sans eau ?

Le principe du lavage sans eau est d’utiliser des produits à pulvériser directement sur la carrosserie et des lingettes microfibres ou tout au moins un chiffon doux pour les essuyer. L’application doit se faire sur une petite surface comme une demi-porte, ou un demi-capot, en commençant par le haut du véhicule qui se révèle souvent la partie la moins sale. Le produit pulvérisé va mouiller le support et « encapsuler » la saleté. La cire contenue dans la solution va à son tour le lubrifier. Il suffit alors de ramasser la salissure avec une lingette microfibres. Les agents dégraissants ayant dilué la saleté, celle-ci se prend dans les fibres de la lingette. Vous n’utiliserez la lingette qu’une seule fois de chaque côté. Prenez soin de la passer d’un seul geste, sans aller-retour. À défaut, vous allez frotter les particules de saleté sur votre carrosserie et, sans vous en apercevoir vraiment, vous la rayez. Pour minimiser l’effet « toile émeri » il est préférable d’utiliser des produits à base de cire qui permettent de bien lubrifier la surface. Mais attention, si le produit très lubrifiant « minimise » le risque il ne l’élimine pas totalement.

Quels sont les avantages du lavage sans eau ?

Sans nul doute, des dizaines de litres d’eau d’économisés. En outre pas de rejets dans l’environnement d’une eau souillée par les produits chimiques à épurer. Les produits « sans eau » sont essentiellement biodégradables et sans solvants. Composés de polymères, de détergents, de lubrifiant et de lustrant, ils offrent une action tripartite à savoir nettoyer, éliminer les saletés et lustrer, et ce pour toutes les surfaces : carrosserie, vitres, chromes, jantes et plastiques. Par contre, les sprays ne sont pas tous élaborés à partir d’une base végétale du fait que certaines salissures particulièrement grasses ne peuvent être ôtées avec ce type de produits. C’est notamment le cas des jantes.

Vous ferez en outre des économies d’énergie puisque vous n’avez plus besoin de nettoyeur haute pression ou de toute autre machine électrique pour laver votre voiture. En outre vous pouvez nettoyer votre véhicule « sans eau » absolument partout, même dans la rue.

Quels sont les inconvénients du lavage sans eau ?

Laver sa voiture sans eau, c’est long. Vous ne pouvez travailler que sur de petites surfaces à la fois. Et là où un nettoyage haute pression peut se faire en 10 minutes, le lavage sans eau peut demander deux bonnes heures, voire plus si vous êtes soigneux.

Si vous vous rendez dans un centre de lavage sans eau qui se chargera du travail pour vous, il faut compter environ de 1 h 20 à 1 h 45 pour une voiture peu sale. En fait la durée du « lavage » dépend de l’état de saleté de votre voiture mais aussi de sa taille. Nettoyer une petite citadine est plus rapide qu’un gros SUV ou un break, avec un coût variant de 34 à plus de 50 €. En outre, le « lavage » se fait sur rendez-vous, il vous faudra donc être patient. Certains centres spécialisés vous proposent de se déplacer jusque chez vous ou à votre bureau. Ce qui vous évitera une attente inutile.

Si vous effectuez l’opération vous-même, le prix des produits sans eau peut se révéler prohibitif entre le liquide à pulvériser (entre 10 et 25 € le flacon de 250 ml selon la qualité des produits) et les lingettes que vous ne pourrez pas réutiliser.

Les produits sèchent très vite sur la carrosserie et il est hors de question de les utiliser par de fortes chaleurs ou au soleil.

Plus le véhicule est volumineux et/ou sale, plus vous utiliserez de lingettes microfibres.

Si le véhicule est trop sale, couvert de boue, ou de sable en été suite aux vents remontant du Sahara, non seulement vous n’obtiendrez pas de bons résultats mais vous risquez de rayer votre carrosserie.

Enfin, le lavage sans eau nécessite aussi beaucoup d’huile de coude.

À un certain point d’encrassement de la carrosserie mieux vaut passer la voiture rapidement dans un centre de lavage au nettoyeur haute pression pour retirer le plus gros de la saleté. Cela vous évitera d’utiliser toute la boîte de microfibres et un flacon entier de produit.