Le 1000 bornes a 70 ans

Quoi de neuf en 2024 ? Le Mille bornes, ce jeu de société dont le nom fait référence à la Nationale 7 et à la distance reliant Paris à Menton (06), et qui fête son soixante-dixième anniversaire. Son principe ? Être le premier à parcourir 1 000 kilomètres tout rond malgré les attaques des adversaires (limitations de vitesse, crevaisons, pannes d’essence…) que l’on peut contourner grâce à des parades (roues de secours, réparations) et à grand renfort de bottes, sortes de cartes d’immunité que l’on peut utiliser pour mener un « coup fourré », le tout en respectant scrupuleusement le code de la route : interdiction de griller un feu rouge ou de rouler en excès de vitesse, non mais !

Ce fringant septuagénaire s’est encore écoulé à près de 276 000 exemplaires en France l’an dernier, ce qui le place en quatrième position du palmarès des ventes. D’après une étude Junior City, 78% des 5-14 ans connaîtraient le Mille bornes. Le secret de cette longévité tient probablement à ce que ce jeu a su se réinventer au fil du temps, se déclinant en plus de 25 versions, comme par exemple les Mille bornes « Pat Patrouille », « Sonic » ou « Mario Kart » apparus ces dernières années, auxquels s’ajoutent les Mille bornes « Chocolat » avec des cartes de jeu à dévorer ou une version pocket à emporter en voyage.