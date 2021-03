Le 4x4 Grenadier d'Ineos, produit en France, devrait avoir du retard

La pénurie de pièces détachées et de semi-conducteurs touche tout le monde. Y compris les marques qui produisent en petite quantité. Nos confrères du Guardian annoncent en effet qu'Ineos, le géant industriel du milliardaire Jim Ratcliffe, prévoierait finalement de décaler le lancement commercial de son 4x4 Grenadier à l'automne 2022, ce qui représente plus de six mois de retard sur le planning initial.

En attendant, Ineos assemble quelques unités de pré-production au compte-gouttes dans l'usine de Magna Steyr en Autriche. Ce sont ces modèles que l'on a vus sur la route à l'occasion de certaines épreuves sportives cyclistes : Ineos est en effet propriétaire de l'équipe professionnelle éponyme, qui a déjà fait quelques courses avec un Grenadier en assistance.

Rappelons que le Grenadier s'inspire fortement de l'ancien Land Rover Defender, même si la comparaison s'arrête là. Il adopte en effet des motorisations essence et diesel BMW. Une variante à hydrogène, développée en collaboration avec les Coréens, devrait voir le jour un peu plus tard.