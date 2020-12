Le Caradrier de l'Avent - Pourquoi la clé de contact est à gauche dans les Porsche ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

En matière d'ergonomie, il y a des habitudes par nationalité. Par exemple, les firmes germaniques aiment la molette rotative pour commander les phares. Et il y a les coutumes par marque. Ainsi chez Porsche, justement à côté de la gestion de l'éclairage, on a l'emplacement de la mise en marche du moteur, à gauche du volant. Une position qui fait partie des charmes du constructeur. Mais pourquoi la marque ne fait-elle pas comme quasiment tous les autres constructeurs automobiles ?

L'explication la plus courante vient de la compétition, et plus précisément des courses d'endurance et l'époque des départs dits « en courant » ou « style Le Mans ». Les pilotes étaient en effet face aux autos rangées en épi le long de la piste, avec le moteur éteint. Au top départ, ils devaient courir jusqu'à leur véhicule et le démarrer avant de s'élancer. Porsche a donc mis le contact à gauche afin de faire gagner un peu de temps à ses pilotes : ceux-ci avaient la clé en main gauche pour démarrer et déjà la main droite sur le levier de vitesses pour passer la première au plus vite.

La belle histoire est toutefois remise en cause par ceux qui avancent une raison plus technique et économique. Le placement à gauche aurait plutôt eu pour but d'utiliser un peu moins de câble électrique sur les premiers modèles, une petite économie bienvenue en Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Reste que Porsche évoque lui-même l'explication de la compétition sur son site internet, sûrement plus flatteuse !