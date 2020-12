Le Caradrier de l'Avent - Pourquoi le logo de Ferrari est un cheval cabré ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Ce sera peut-être la marque automobile la plus présente sous le sapin… en miniature bien sûr ! Mais pas seulement pour les enfants, car Ferrari fait rêver les petits et les grands, prêts à se partager les bolides rouges. Tiens d'ailleurs, pourquoi le rouge est la couleur de prédilection de Ferrari ?

Cela vient de la compétition. Enzo Ferrari a été pilote de course chez Alfa Romeo, avant de prendre des fonctions de dirigeant pour la marque et de fonder la Scuderia Ferrari, en 1929. Et à l'époque, il y avait un règlement simple : un code couleur par pays. Les voitures françaises devaient être en bleu, les anglaises en vert… et les italiennes en rouge. La première Ferrari de route sera donc présentée avec cette teinte, désormais bien ancrée dans l'imaginaire collectif lorsqu'on évoque la marque.

Mais la couleur officielle de Ferrari pourrait être le jaune. C'est en effet cette teinte qui fait le fond du logo. Et là c'est un choix personnel d'Enzo Ferrari, puisque c'est la couleur de la ville de Modène, berceau de la marque. Sur ce fond jaune, il y a le célèbre cheval cabré noir. Et lui, il n'est pas né dans l'esprit d'Enzo.

En 1923, le fondateur de Ferrari a été approché par la mère d'un as de l'aviation italienne, Francesco Baracca, mort au combat en juin 1918. Le pilote avait sur son avion un cheval cabré noir, en l'honneur du régiment de cavalerie où il avait débuté sa carrière. La mère du défunt a demandé à Enzo Ferrari de mettre ce cheval cabré sur ses voitures de course (encore des Alfa à l'époque), qui lui portera chance. On peut dire que ce fut le cas.