Le Caradrier de l'Avent - Pourquoi Seat s'appelle Seat ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

De Seat, on connaît une tradition en matière d'appellations, c'est l'utilisation de noms géographiques espagnols pour désigner les modèles. Une habitude qui se poursuit, puisque le Cupra Formentor a pris le nom du Cap de Formentor, situé à Majorque. Pour le grand SUV Tarraco, c'est le nom romain de Tarragone. Et bien sûr, on a plus simplement Leon, ville espagnole, et Ibiza, la célèbre île.

Mais connaissez-vous l'origine de Seat ? C'est simple, c'est un acronyme. Cela veut dire Sociedad Española de Automóviles de Turismo (Société espagnole des voitures de tourisme). La société a fêté cette année ses 70 ans. Elle a été fondée le 9 mai 1950, sous l'impulsion du gouvernement espagnol, qui en détenait 51 % via l'institut national de l'industrie. Une part de 42 % était détenue par des banques, et 7 % par Fiat, qui a été partenaire technique.

Ainsi, le 13 novembre 1953, le temps de construire la première usine située à Barcelone, Seat a assemblé son premier modèle, la 1400, jumelle de la Fiat 1400. Et bien sûr, il y a eu en 1957 la 600, clone de la Fiat 500.

Et on rappelle que Fiat est aussi un acronyme, puisque c'est la Fabbrica Italiana Automobili Torino.