Le Caradrier de l'Avent - Quelle est la première voiture de James Bond au cinéma ?

Pour patienter jusqu'à Noël, retrouvez chaque matin une question qui vous permettra d'apprendre de petites anecdotes automobiles, histoire de parfaire vos connaissances… et avoir des choses à raconter pendant les longs repas de fête de fin d'année !

Pour élaborer un bon James Bond, c'est un peu comme suivre une recette de cuisine, il faut respecter une liste d'ingrédients incontournables. Déjà, un joli casting, avec un soin apporté au choix du méchant et des James Bond girls. Ensuite, une longue liste de destinations, aux quatre coins de la planète. Mais aussi penser à une beau choix de véhicules motorisés, utilisés pour d'incontournables scènes de course poursuite.

Evidemment, quand on dit James Bond, on pense à Aston Martin. La firme britannique a fait un retour en force dans la saga cinématographique sous l'ère Daniel Craig. Le prochain opus « Mourir peut attendre » ne dérogera pas à la règle, avec notamment en avant-première la supercar Valhalla, mais aussi la V8 et... la DB5 bien sûr. Ce modèle détient le record de participations. Sa première apparition remonte à Goldfinger, en 1964, avec Sean Connery. L'image a beaucoup tourné d'ailleurs à la mort de l'acteur en octobre.

Mais ce n'est donc pas la première "James Bond car". Pour le premier film de la saga, James Bond 007 contre Dr No, sorti en 1962, l'espion est vu à bord d'une Chevrolet Bel Air et au volant d'une Sunbeam Alpine - Serie II, un découvrable anglais né en 1953.