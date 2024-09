Le champion de rallye Sébastien Loeb ne semble plus faire l’unanimité

Il est Français et a remporté à neuf reprises le championnat du monde des rallyes. Grâce à lui, la discipline a connu un réel engouement médiatique et la marque Citroën n’a plus jamais profité d’une telle image sportive.

Sébastien Loeb a ainsi été le sportif chouchou des Français, notamment ceux qui ont la fibre automobile. Pourtant, l’Alsacien ne semble plus aussi populaire puisque les habitants d’un petit hameau, le Grand Valtin dans le département des Vosges, refusent qu’il s’y installe.

Pour quelles raisons contester à M. Loeb le fait de revenir s'installer sur ses terres natales ? Ces habitants auraient-ils peur que le champion ne dévale les routes de la région à toute vitesse ? En réalité, le pilote souhaite y faire construire une résidence secondaire, un grand chalet d’une surface de 500 m2 sur plusieurs niveaux. Ce n’est pas tant la grandeur de la bâtisse qui pose problème, mais plutôt la piscine qui doit l’accompagner.

Une piscine très malvenue

Sur la petite centaine d’habitants qui composent ce hameau, Vosges Matin rapporte qu’une quinzaine s’est regroupée afin de s’opposer fermement au projet, dont Sébastien Loeb en est lui-même le maître d’ouvrage. La raison évoquée est environnementale puisque le hameau fait face à de récurrents problèmes d’approvisionnement d’eau. Les habitants, qui peuvent être restreints dans leur consommation d’eau, voient très mal la construction de cette piscine.

Ces derniers ont eu gain de cause puisque le permis de construire a été refusé. Seulement, un second permis a été déposé le 22 juillet dernier. Les habitants ont alors jusqu’au 14 septembre pour tenter de le faire annuler. Le champion devra peut-être faire une croix sur sa piscine s'il souhaite réellement avoir un pied-à-terre dans sa région.

Sans retracer toute sa carrière, ce pilote hors norme, né dans le Bas-Rhin, commence sa carrière de pilote en 1997 et gagne son premier titre de champion du monde des rallyes en 2004 au volant de la Citroën Xsara. Il restera ainsi en tête pendant neuf années consécutives, jusqu’en 2012. Il s’est ensuite essayé à plusieurs disciplines dont le Dakar, de 2016 à 2024, sans toutefois le remporter. Il est tout de même arrivé à la deuxième place à trois reprises. C'est simple, M. Loeb est parfaitement à son aise à partir du moment où il est installé sur quatre roues avec un volant en main.