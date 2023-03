Le check-up du printemps

En effet, un véhicule sur trois qui n’est pas utilisé durant plusieurs mois refuse de démarrer. Le plus souvent tout simplement parce que la batterie s’est déchargée. Même si vous avez hiverné votre véhicule dans les meilleures conditions possibles il est toujours bon de tout vérifier avant la première sortie.

Et si vous commenciez par la batterie ?

Dans la majorité des cas nous allons vérifier l’huile, les freins, le liquide de lave-glace, voire la climatisation, mais la batterie est souvent la grande oubliée de notre check-up de printemps.

Il existe de fait une marge très étroite entre une batterie complètement chargée (12,72 volts) et une batterie chimiquement déchargée (11,80 volts par exemple). Il faut savoir qu’une simple baisse de charge peut provoquer l’apparition de cristaux de sulfate qui, en s'accumulant, peuvent dégrader la batterie et réduire sa capacité, jusqu’à rendre son remplacement nécessaire. Sans compter les dégâts sur l’électronique de la voiture qui dépend à 100 % de la bonne santé de la batterie.

Pour éviter de se retrouver « à plat », il suffit pourtant d’effectuer une charge d’entretien une fois par mois à l’aide d’un chargeur et d’un dispositif d’entretien de batterie intelligent. Ce type de système, connecté à la batterie de votre véhicule, assure un entretien continu et une charge d'appoint sans risque de surcharge ou de sous-charge. Ainsi, la batterie reste chargée et en parfait état et vous pourrez être sûr que le moteur démarrera dès que vous en aurez besoin.

Évitez l’utilisation des câbles de démarrage

En cas de batterie à plat, il est tentant de faire démarrer sa voiture à l'aide de câbles de démarrage ou d'un booster de batterie. Or, ce type de démarrage forcé peut endommager les composants électroniques sensibles du véhicule et provoquer des dommages durables sur la batterie. En effet, nos véhicules modernes sont équipés de plus de 200 UCE (unités de contrôle électronique) qui effectuent une série de tâches allant de la gestion du moteur au contrôle de la climatisation, des feux et des capteurs de stationnement. Ces calculateurs ont un niveau de tolérance d'environ 16 volts, mais le démarrage forcé de la batterie au plomb de votre voiture peut provoquer une surtension allant jusqu'à 20 volts qui peut les endommager.

Faites les niveaux

L’huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide lave-glaces, sont autant de fluides que les températures froides ont pu affecter. Si vous ne l’avez pas fait avant de remiser votre véhicule faites une vidange de printemps de l’huile moteur en respectant les préconisations du constructeur. Le liquide de refroidissement, quant à lui, joue un double rôle pendant l’hiver, puisqu’il sert à la fois à maintenir le moteur à la température idéale de fonctionnement et à éviter à l’eau qu’il contient de geler. Son niveau doit donc être vérifié.

Regonflez les pneumatiques…

Tout le poids de la voiture repose sur un espace grand comme quatre cartes postales ! Après plusieurs mois d’inactivité, vos pneumatiques risquent fort d’être plus ou moins dégonflés, d’autant que la baisse des températures fait naturellement chuter la pression de ces derniers. Profitez de cette mise à niveau pour examiner la partie du pneu qui a reposé sur le sol et qui risque fort de s’être déformée. Pour rappel, la pression recommandée par le constructeur pour votre véhicule se trouve indiquée dans l'encadrement de porte ou dans la trappe à essence.

N'oubliez pas l’éclairage

Certes, c’est le printemps mais ce n’est pas une raison pour oublier l’essentiel à savoir les ampoules des feux, des clignotants et le réglage des phares, surtout si vous prolongez la promenade jusque tard dans la nuit.