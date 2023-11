Le Chinois Great Wall simplifie sa gamme pour envahir l'Europe

Alors que BYD et surtout MG jouissent désormais d’un certain succès en Europe, le Chinois Great Wall Motors compte bien lui aussi s’imposer sur le marché du Vieux Continent avec des voitures électriques mais aussi des modèles hybrides rechargeables. Pour cela, il comptait plus exactement sur deux marques : Wey, qui propose les gros SUV hybrides rechargeables Coffee 01 et Coffee 02, mais aussi Ora avec la petite Funky Cat et la berline Next Ora Cat.

En Europe, toutes ces autos viennent de changer de nom. Great Wall Motors a en effet décidé de revoir sa stratégie pour nos marchés en les rassemblant sous la même marque GWM. Les SUV Wey Coffee 01 et Wey Coffee 02 s’appelleront GWM Wey 05 et GWM Wey 03 alors que les Ora Funky Cat et Ora Next Ora Cat se nommeront GWM Ora 03 et GWM Ora 07.

Toujours rien en France

Great Wall Motors précise que la marque sera déjà présente en 2024 dans des marchés comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande et la Suède et qu’elle arrivera dans d’autres pays d’Europe. Mais pour l’instant, elle ne cite pas la France parmi les pays dont le réseau sera bientôt prêt.