Le classement des voitures d'occasion préférées des Français

En réponse à

" le site de vérification de l'historique d'un véhicule CarVertical a dressé un classement 2020 des voitures d'occasion les plus recherchées par les Français sur la plateforme. Et petite surprise (ou pas !) : il ne correspond pas du tout au marché réel des ventes de voitures d'occasion."

Heu, ce n'est pas la recherche d'un véhicule d'occasion qui est le vrai objet du site, mais récupérer l'historique du véhicule, et si possible, une donnée réaliste sur le kilométrage du véhicule. Pas étonannt donc que les Series 3 et 5 soient plus susceptibles de voir le doute levé sur leurs origines, finitions et bornes réelles. Dans la jungle des "imports Allemagne", c'est la foire à la merguez assurée, sans préjuger des autres facteurs plus liés à l'escroquerie à l'ODB.