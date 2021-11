Le comparo des voisins - En Honda Civic 8, Mathieu découvre la dixième génération

Agent immobilier en Alsace, Mathieu n'a pas toujours disposé d'une voiture de fonction. "C'est le cas aujourd'hui, mais en 2016, lorsque j'ai démarré, il me fallait une voiture sobre, solide et pas chère". Il jette alors son dévolu sur une Honda Civic Type S 2,2 l i-CDTI de 140ch et 250 000 km. Son propriétaire du moment n'était-il pas trop au fait des cotes de l'auto ou a-t-il eu pitié des finances du jeune homme ? Toujours est-il qu'il lui a abandonné sa Japonaise pour 1 500 euros seulement. "Aujourd'hui, avec cinq ans de plus et 100 000 km supplémentaires, elle en vaut presque encore le double". Pas autant en tout cas que la Civic de dernière génération qu'il essaie aujourd'hui et qu'il va comparer à la sienne.

Lorsque la huitième génération de Civic est apparue, en 2005, les journalistes essayeurs comme les clients ont été frappés par son curieux design, dynamique à l'extérieur, et plutôt torturé à l'intérieur. Notamment sa planche de bord. "Un dessin très Honda" qui a séduit Mathieu. "Je le trouvais très futuriste pour l'époque". Même cette curiosité l'a amusé : "il y a bien une clé qu'il faut tourner, mais elle ne sert qu'à mettre le contact". À côté, un bouton rouge permet de démarrer. Une curiosité qui a disparu deux générations plus tard, à bord de la Honda Civic 10, sur les routes depuis 2016. L'auto a beaucoup grandi et jauge 25 cm de plus que la huitième version. Son design a évolué aussi. Moins arrondie, la Japonaise actuelle n'en conserve pas moins quelques points communs avec celle qui l'a précédé.

Une planche de bord beaucoup plus sobre

Évidemment, ce qui apostrophe Mathieu lorsqu'il observe la planche de bord de la nouvelle version, c'est l'écran multimédia qui n'existait pas à l'époque de la sienne. Une planche qu'il trouve évidemment plus sobre aujourd'hui qu'avant, "même s'il y a quelques traits communs". Mais la différence la plus évidente est à l'extérieur, avec 25 cm de plus entre les deux générations. Une différence dont ne bénéficie pas le coffre et la Civic 10 perd même quelques litres par rapport à devancière. En fait, les grands gagnants de cet agrandissement sont les passagers arrière qui ont gagné énormément de place pour caser leurs jambes.

Comme beaucoup de compactes, la Honda Civic n'est plus disponible en 3 portes. Un choix que Mathieu avait fait lors de son achat en 2016. Mais avec le recul, et le temps passant, il ne dédaigne pas l'accès plus facile aux places arrière, "et ma prochaine voiture aura certainement cinq portes". Pour autant, est-ce que ce sera un modèle essence comme cette nouvelle Civic de trois cylindres et 129ch ? Rien de moins sûr. "Nous sommes en Alsace, à la campagne, et on fait pas mal de kilomètres". Sa Civic ne consomme que 6 l/100 km de gazole et si la nouvelle ne nécessite guère plus de sans-plomb en moyenne, le différentiel de prix à la pompe est toujours en faveur du diesel. Qui bénéficie également d'un meilleur couple, clé de meilleures reprises.

Après quelques kilomètres à bord de cette Civic 10, Mathieu est bluffé, mais pas par le dynamisme de l'auto, mais plutôt par son confort, son silence et les équipements (connexion Carplay, aides à la conduite, etc). Il envisage désormais de changer de voiture, même si sa Honda de 2008 lui rend encore de fiers services, "sans jamais une seule panne". Choisira t-il la nouvelle Civic pour autant ? "Je vais me poser la question", conclue t-il après ce court essai. Mais nous l'avons recontacté quelques jours après ce comparo et il a renoncé eu Japon pour l'Allemagne. Adieu la Civic, il vient de craquer pour une Volkswagen 7 GTD d'occasion. A l'Est le diesel n'est pas tout à fait mort.