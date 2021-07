Le constructeur vietnamien Vinfast arrivera en Europe en 2022

L'offensive asiatique en France se poursuit. En plus des marques chinoises, il faudra compter sur un nouvel entrant vietnamien dès 2022. Vinfast, qui devait débuter la commercialisation de ses premiers modèles au mois de novembre, reporte finalement son lancement à mars 2022, la faute, probablement, à la pénurie mondiale d'un bon nombre de pièces et matières premières, et à une logistique maritime surchargée.

Le milliardaire PDG, PDG Pham Nhat Vuong, espère de faire de son constructeur un acteur mondial de l'automobile. Fondé en 2017, Vinfast a écoulé 30 000 véhicules l'année dernière sur son marché domestique.

Vinfast ne commercialisera que des véhicules électriques. Au lancement, deux SUV sont au programme, avec des tarifs certainement très attractifs, dans la veine de ce que propose le concurrent chinois MG. Il reste maintenant à connaître comment seront vendues ces autos, et surtout dans quel réseau. Vinfast pourrait se reposer sur un acteur déjà implanté en France ou bien proposer ses autos en leasing avec une livraison dans un point défini.