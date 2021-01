Après les Chinois, les SUV électriques vietnamiens arrivent en Europe

Une nouvelle vague de voitures voltées venant de loin envahit l'Europe. Si l'on est encore très loin du tsunami, il n'empêche que ces voitures assemblées en Chine pourraient vite devenir une épine dans le pied face à l'offre des constructeurs traditionnels. Et même si le réseau est faible et que la décote de ces voitures est très incertaine, il y a une parade : le leasing. Ces marques ont donc un vrai coup à jouer, et après l'offre chinoise, voici celle en provenance du Vietnam.

On en sait désormais un peu plus sur Vinfast, le constructeur automobile vietnamien qui prévoit de débarquer en Europe dans les prochains mois. Cela se fera avec deux voitures électriques, bien distinctes en matière de performances et de gabarit.

La première, un SUV de 4,3 mètres de long baptisé VF31, qui embarquera une batterie de 42 kWh et proposera deux niveaux de puissance : 114 ch et 204 ch (320 Nm). Le VF32, lui, mesurera 4,76 mètres et aura droit à une version de base en 204 ch et une variante plus performante avec 408 ch et près de 650 Nm de couple, avec une batterie de 90 kWh. Un troisième modèle (un immense SUV de 5,12 mètres) est aussi prévu avec une batterie de 106 kWh et deux moteurs de 204 ch, mais sa commercialisation en Europe n'est pas certaine.

Il y aura une particularité à ces autos : la présence d'un grand nombre d'aides à la conduite (autonome de niveau 2/3 selon les versions), et même une version avec niveau 4

Le plus petit, le VF31, annonce 300 km d'autonomie. Avec un empattement généreux à plus de 2,6 mètres, il pourrait se montrer intéressant face aux crossovers et SUV compacts électriques européens si son prix est très agressif. Ce qui devrait logiquement être le cas : il suffit déjà de voir le positionnement des modèles MG, produits en Chine, pour se rendre compte que la guerre des prix ne fait que commencer.

L'ouverture des commandes est prévue pour le mois de novembre, avec des livraisons à la mi-2022 en Europe.